مذبحة سوق الانتقالات في ريال مدريد ..تسعة لاعبين في الطريق للرحيل!

من يغادر ريال مدريد في الصيف؟

يخطط نادي ريال مدريد للتخلي عن عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لتحسين وضع الفريق وتطوير قائمته.

ريال مدريد أعلن رحيل جاريث بيل وإيسكو وكذلك مارسيلو في الصيف الجاري ليكونوا أول مغادرين قلعة الملكي.

وبحسب "ماركا" الإسبانية، فإنّ قائمة الراحلين لن تضم الثلاثي فقط، وقد ترتفع الحصيلة لتصل إلى 9 لاعبين بنهاية سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أنّ خيسوس فاييخو سيكون أقرب الراحلين عن صفوف النادي بعد التعاقد مع أنطونيو روديجر من تشيلسي، إذ لم يتم الاعتماد عليه كثيرًا في الموسم المنصرم، ولا يراه المدرب كارلو أنشيلوتي خيارًا في خط الدفاع.

كما قد يغادر لوكا يوفيتش إلى صفوف ميلان الإيطالي بعد غيابه عن عديد المباريات الموسم المنصرم وعدم الاعتماد عليه في ظل تألق كريم بنزيما.

ومن المرجح أن يسبق رحيل يوفيتش مغادرة ماريانو دياز إلى رايو فاييكانو بعد أن ملّ اللاعب من الجلوس على مقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم.

وأوضحت الصحيفة أنّ ماركو أسينسيو هو الآخر على قائمة الراحلين؛ فاللاعب لديه عقد ينتهي في صيف 2023 ويفضل الملكي بيعه في هذا الصيف في ظل عدم وجود أي عروض للتمديد.

لاعب آخر مرشح للرحيل هو داني سيبايوس، إلا أنّه أثبت قيمته في الجولات الأخيرة من الموسم الحالي، كما أنّ ريال مدريد لا يفضل بيعه إلى ريال بيتيس حتى لا يساعد فريقًا منافسًا على تقوية صفوفه.

وربما يستمر داني لموسم إضافي إن لم يتلق ريال مدريد عرضيًا أجنبيًا بحسب ما أوردته "ماركا".

أما اللاعب التاسع فهو أندري لونين، حارس المرمى، والذي قد يجدد عقده ويرحل على سبيل الإعارة لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد حاول ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، لكن اللاعب فضّل تمديد تعاقده.

ويطارد لوس بلانكوس لاعب موناكو الفرنسي أوريليان تشواميني لكن الصفة لن تكون سهلة.

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