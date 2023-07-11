مذبحة في الأهلي .. طرد 5 لاعبين وهذه هي الصفقات القادمة!

مستجدات ميركاتو النادي الأهلي في الصيف الحالي!

يجهز النادي الأهلي السعودي؛ لمذبحة كبرى في صفوفه، ضمن خطة الإحلال والتجديد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي تعاقد مع ثلاثة لاعبين محليين - حتى الآن -؛ وهم عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عوض الرقعان، استغناء الإدارة الأهلاوية، عن الخماسي المحترف "السوري عمر السومة، والبرازيلي ماركوس أمارال، والسنغالي الحسن نداو، والمقدوني إزجان أليوسكي، والجامبي مودو بارو"، خلال الأيام القادمة.

وأكد الرقعان في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على قدوم الساحر الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، ومتوسط الميدان المغربي سفيان أمرابط، نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، إلى قلعة الراقي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأهلي، سيتعاقد مع لاعب "محور" إضافي في خط الوسط، إلى جانب أمرابط؛ حيث تشير التوقعات إلى الفرنسي بول بوجبا أو الإيطالي ماركو فيراتي.

وعن ملف المدرب.. كشف عوض الرقعان، عن أن المفاوض الأهلاوي، اتفق بالفعل مع مدير فني أجنبي؛ حيث سينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر النمسا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد موسم رياضي واحد فقط في "الدرجة الأولى"، عقب هبوطه التاريخي بنهاية موسم 2021-2022.