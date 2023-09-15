مذبحة الأهلي .. إسقاط أسماء بالجملة في صفوف الراقي!

تعرف على التغييرات التي ستتم في قائمة الأهلي

SHAHID

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله على الشكل النهائي لقائمة الراقي، التي ستخوض منافسات موسم 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويُعلن الأهلي بشكل رسمي عن قائمته النهائية مساء اليوم الجمعة 15 سبتمبر، والتي ستخوض منافسات الموسم، حيث ستضم 30 لاعبًا فقط.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن هناك غربلة في قائمة الأهلي، حيث سيدخلها الثلاثي الجديد فراس البريكان وعبد الله العمار وسعد بالعبيد، المنتقلين حديثًا للفريق، ليتمكن يايسله من الاعتماد عليهم في مباراة التعاون المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن سلمان المؤشر وعبد الله المقرن ومناف أبو يابس وحسن العلي ومراد خضري وطلال عبسي وفراس الغامدي، من ضمن الأسماء التي سيتم إسقاطها من كشوفات النادي، سواء بانتهاء العقد أو توقيع مخالصة مالية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتنص لائحة قيد اللاعبين المحليين والأجانب في كل فريق بدوري روشن السعودي، على تسجيل 30 لاعبًا سعوديًا دون تحديد العمر، و 8 أجانب، واثنين محليين من مواليد 2001 وما دون ذلك، كما يُسمح لكل فريق مشارك في دوري الرديف إضافة 5 لاعبين من درجة الشباب مواليد 2003.

SHAHID