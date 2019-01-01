مدير منتخب مصر عن واقعة التحرش: ليست شائعات وحذرنا الجميع

الواقعة أثارت استياء الجمهور المصري، الذي طالب باستبعاد المتورطين من المعسكر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق إيهاب لهيطة؛ مدير منتخب مصر، على ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عدد من لاعبي الفريق بالتحرش بفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بالفعل.

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تكشف به عن قيام ثنائي المنتخب عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بإرسال رسائل خاصة لها عبر "إنستجرام"، لمحاولة التعرف عليها، عقب ساعات من مواجهة زيمبابوي.

وقال لهيطة، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "هذه ليست شائعات، نتيجة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الزمان الأمور أصبحت صعبة، لذلك أجيري؛ المدير الفني، تحدث مع اللاعبين بعد تناول الإفطار وطالبهم بالتركيز والحذر من مثل هذه الأمور".

أسامة نبيه: المنتخب لم يتغير كثيرًا عن عهد كوبر وما حدث كان طبيعيًا

وأضاف: "الموضوع ليس بالحجم الذي أثار به، لكن تم توجيههم بشكل كبير دون تخصيص أحد بالكلام ومطالبتهم بالتركيز في الفترة المقبلة".

يذكر أن الفراعنة استهلوا مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بتحقيق الفوز أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله محمود حسن "تريزيجيه"، أول أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب في اللقاء المقبل الكونغو، في 26 من الشهر الجاري، على استاد القاهرة.

كتيبة أجيري تحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أوغندا، التي حققت الفوز أمام الكونغو بثنائية نظيفة.