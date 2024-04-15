مدير ليفركوزن يعلنها: ألونسو قد يدرب ريال مدريد!

ألونسو سيصبح مدربًا لريال مدريد...

فجر المدير التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، فرناندو كارو، مفاجأة عن مستقبل تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الألماني، وإمكانية انتقاله لتدريب فريقه القديم ريال مدريد.

ويقدم المدرب الإسباني، مستويات مميزة مع ليفركوزن هذا الموسم، توجها بالحصول على لقب الدوري الألماني، للمرة الأولى في تاريخ ناديه، قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

وأبدت عدة أندية اهتمامها، بالحصول على توقيع ألونسو، وعلى رأسهم بايرن ميونخ، وليفربول، ولكن رفض المدرب الإسباني كل تلك العروض وقرر استكمال مسيرته مع ليفركوزن.

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ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات للمدير التنفيذي لباير ليفركوزن عن مستقبل ألونسو وقال: "نعم من الممكن أن يصبح تشابي ألونسو، مدربًا لريال مدريد، في أحد الأيام".

وكانت التقارير الصحفية قد كشفت عن إعجاب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بقدرات تشابي ألونسو، مما دفع المدرب الإسباني، لرفض العروض المقدمة إليه، إذ يهدف لتدريب ريال مدريد في المستقبل.

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن، حقق الدوري مع ألونسو هذا الموسم بعدما جمع 79 نقطة من 25 فوز وأربعة تعادلات، وسجل خالي من الهزائم.