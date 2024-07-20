مدير بايرن ميونخ الرياضي: كيميتش لاعب جيد ولكن..

الغموض يتزايد حول مستقبل كيميتش مع بايرن ميونخ...

يستمر الغموض حول مستقبل جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط أنباء رحيله عن الفريق البافاري.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 29 عامًا مع الفريق البافاري، في الصيف القادم مع ترقب العديد من كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسهم ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي لوضعه مع بايرن ميونخ.

ومن جانبه كشف ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن فريقه سيدخل في مفاوضات مع كيميتش لتجديد العقد، وقال في تصريحات مع "فيلت": "عقده ينتهي بعد موسم واحد، لقد اتفقنا على التحدث، عقب عطلته".

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وتابع: "كيميتش لاعب جيد جدًا، ولكن القاعدة العامة أن كرة القدم لعبة تنافسية، لا يمكن إخبار أي لاعب أنه سيلعب دائمًا، جوشوا بدون شك قدم مساهمات كبيرة مع بايرن ميونخ، ومع ذلك على الجميع تقبل النضال من أجل الحصول على مكان أساسي".

وأضاف: "نحن نحترم العقود ونفي بالتزامنا مع اللاعبين ونتوقع الأمر نفسه منهم، وتقديم أفضل ما لديهم دائمًا".