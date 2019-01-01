مدير بايرن الرياضي عن ساني: هو لاعب لمانشستر سيتي

تصريحات مقتضبة حيال مستقبل الجناح الألماني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ التعقيب على إصابة ليروي ساني جناح مانشستر سيتي المستهدف ضمه من قبل البافاري.

وقال المدير الرياضي:"إنه لاعب لمانشستر سيتي، تفهموا أنه لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

جاءت تلك التصريحات على هامش فوز بايرن الودي على روتاخ إيجرن 23-0 في مباراة ودية.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن رسمياً عن إصابة ساني بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الدرع الخيرية ضد ليفربول، التي شهدت فوز سيتي بركلات الترجيح.

يذكر أن اللاعب كان هدفاً للبافاري، وسط تراجعه في الترتيب لصالح برناردو سيلفا ورحيم سترلينج.