مدير العلاقات العامة في برشلونة: قضية تشومي محسومة

تعرف على تصريحات جويليرمو أمور بعد تجاوز ليفانتي في ثمن نهائي كاس ملك إسباني

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، أنّ الفريق لا يشعر بالقلق بسبب مشاركة تشومي وهو موقوف مع الرديف في ذهاب ثمن نهائي كاس الملك. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

وقال آمور في تصريحات عقب المباراة: "لقد خسرنا مباراة الذهاب وجئنا "كامب نو "بهدف الفوز وقدمنا لقاءًا مميزًا ونستحق الفوز دون شك".

وتابع: "لا يوجد أي مخالفة في مشاركة تشومي أمام ليفانتي، لقد شرحنا الأمر من قبل ونحن هادئون للغاية والأمور على ما يرام".

خطوة أخرى نحو اللقب.. 🏆

✨برشلونة إلي ربع نهائي كأس الملك بعد ثلاثية في ليفانتي .



ديمبيلي ⚽⚽

ميسي ⚽ pic.twitter.com/yKQVKTxbjt

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

آمور أشار إلى أنّ سوق الانتقالات لم ينته بعد ومن الممكن جلب صفقة أخرى في الشتاء، مشيرًا إلى أنّ مشاركة مالكوم أمر يعود للمدرب فقط.

واختتم: "لا أتمنى منافسًا محددًا في ربع النهائي، خير مثال فريق أتلتيكو مدريد الذي ودّع البطولة أمام جيرونا وهو أمر لم يكن متوقعًا".



برشلونة لم يخرج من الدور الإقصائي في كأس الملك منذ موسم 2012-2013 حينما ودّع أمام ريال مدريد في نصف النهائي.