استخدام الذكاء الاصطناعي والمقارنة مع سيلتك .. مدير الاستثمار بالاتحاد يفجر مفاجآت للجماهير

مدير الاستثمار بالاتحاد يُشيد بالجماهير ويقارنها بنظيرتها نادي سيلتك

كشف باول أكنور مدير الاستثمار بنادي الاتحاد، عن مفاجآت جديدة تخص جماهير العميد، بعد أن تم افتتاح للنادي في جدة أمس الأربعاء.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وقال أكنور خلال تصريحات مع الإعلامي نجيب الجداوي عبر منصة "إكس": "أطلقنا الطقم الثالث لنادي الاتحاد، وهو باللون الأسود، وأعرف أن الجماهير متشوقة جدًا لمشاهدته".

وأضاف: "تم تصميم الزي الثالث عبر الذكاء الاصطناعي، وهذا يحدث لأول مرة في عالم كرة القدم، ونُريد أن نكون متفردين دائمًا".

وأشار مدير الاستثمار إلى أن هدف النادي هو فتح متاجر رسمية في جميع أنحاء المملكة، وأن الهدف القادم هو فتح متجر في الرياض.

GOAL

وتحدث باول عن شغف الجماهير قائلًا: "أريد أن نشكر جماهير الاتحاد على شغفهم وولائهم، فهم الجمهور رقم 1 في الحضور حاليًا، ولم أشاهد مثل أجواء الملعب هذه من قبل".

واختتم أكنور تصريحاته قائلًا: "أنا من مشجعي سيلتك لأنني من إيرلندا، وأجواء التشجيع هناك رائعة، ولكن الأجواء هنا في الجوهرة هائلة".