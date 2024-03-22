مدلل إدارة برشلونة يثير الجدل: قرار تشافي سيتغير في تلك الحالة

حالة واحدة قد تدفع تشافي لتغيير قراره مع برشلونة...

كشف الصحفي جيرارد مورينو، عن مفاجأة بشأن مستقبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، مع الفريق الكتالوني، بعد إعلانه الرحيل عن صفوف البلوجرانا بنهاية الموسم الحالي.

وكان تشافي، قد أعلن قبل أسابيع رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي بعد تراجع النتائج وأداء الفريق في الموسم الحالي، ولكن بحسب التقارير الصحفية قد يتغير رأي المدرب الإسباني.

وبحسب ما ذكره مورينو، فإن وصول برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قد يكون يتسبب في تغيير مستقبل تشافي مع الفريق الكتالوني، ولكن سيتعين على المدرب الإسباني، تقديم مستويات تقنع الجميع باستمراره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيلعب برشلونة، أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في شهر أبريل المقبل، على أن تكون مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية باريس، والإياب في إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة، في حال تخطيه عقب باريس سان جيرمان، سيواجه الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي.