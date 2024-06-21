مدفع في الشباك وآخر على ذراعه .. وشم آرسنال قد يمنع نجم الدنمارك من الانضمام للعدو اللدود!

اللاعب سبق أن اعترف بعشقه للمدفعجية

صاروخ من مسافة بعيدة لمورتن هيولماند في شباك إنجلترا بالجولة الثانية ليورو 2024، جعل الأنظار تتجه نحو اللاعب الدنماركي، لمعرفة المزيد عن هذه الموهبة المميزة.

مورتن البالغ من العمر 24 سنة يلعب لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث انضم له من ليتشي الإيطالي مقابل 19.50 مليون يورو الصيف الماضي، ولكن هناك ما هو أكثر إثارة عن صاحب الـ24 سنة.

ما لفت أنظار المتابعين تجاه الدولي الدنماركي، خاصة الإنجليز الذين شاهدوا بلادهم تتعادل مع الدنمارك 1/1 أمس، الخميس، هو الوشم الذي يحمل شعار نادي آرسنال الإنجليزي في صورة مدفع على ذراعه، والذي يعكس مدى عشقه للعملاق اللندني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب سبق أن تحدث عن هذا الأمر في تصريحات سابقة قال خلالها:"والدي كان يشجع آرسنال، وكنا نشاهد مباريات الفريق معًا عندما كنت صغيرًا".

المثير في الأمر أن لاعب الوسط المميز قد يكون في موقف صعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لأنه ارتبط بالانتقال إلى توتنهام الغريم التقليدي لآرسنال وكذلك مانشستر يونايتد.

وسيكون وقتها من الغريب اللعب لأي من الفريقين بتواجد وشم العدو اللدود على ذراعه، مما يثير التساؤلات حول إمكانية إزالة هذا الوشم تمامًا، حتى لا يُعيقه عن أي خطوة كبيرة في مسيرته، خاصة وأن آرسنال ليس مهتمًا بضمه بأي شكل من الأشكال.

جدير بالذكر أن هيولماند الذي يلعب بمركز الوسط المدافع، شارك في 49 مباراة مع لشبونة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة مثلهم.