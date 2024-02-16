مدريد ليست الوحيدة .. مفاجأة سعيدة لبرشلونة قادمة من الدوري الأمريكي!

تجارب البارسا السابقة تحفز "سيلفر" لإتمام الصفقة

أعرب آدم سيلفر، مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، عن رغبته في إقامة مباريات لدوري كرة السلة الأعظم في العالم بمدينة برشلونة الإسبانية، أسوة بما سيحدث قريبا في العاصمة مدريد.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات سيلفر، التي أكد خلالها أنه سيكون منفتحًا في أكتوبر المقبل، لإقامة مباراة من الموسم العادي في NBA داخل إسبانيا، وبشكل أكثر تحديدًا، في ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد، لكنه يضع برشلونة أيضًا في الاعتبار.

وقال مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين: "استضاف برشلونة العديد من المباريات في الماضي وهذا شيء سنواصل النظر فيه. لدينا مشجعون رائعون في إسبانيا، ومن الواضح أن البارسا منظمة عظيمة لكرة السلة، وبالطبع كرة القدم"

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وعلق سيلفر بعد افتتاح ملعب كرة السلة في كريستامور هاوس، قائلاً: "هناك ثقافة رياضية رائعة في إسبانيا، وهو أمر نأمل أن نستمر في القيام به في المستقبل"، متحدثا عن عديد مباريات كرة السلة الودية التي أقيمت في كتالونيا.

وعدد سيلفر المباريات التاريخية، مثل مباراة البارسا أمام جريزليز عام 2003، ومواجهة مارك جاسول ضد باو جاسول، وبرشلونة ضد سيكسرز عام 2006 وضد ليكرز عام 2010، بخلاف الفوز الرائع لسلة البلوجرانا على فريق باو وكوبي براينت (92-88).

ومع ذلك، يرى آدم سيلفر أن إقامة مباريات من الدوري الأمريكي في برشلونة أمر أكثر تعقيدًا، كما هو الحال في باريس، قائلًا: "نحن نتطلع الى ذلك. المشكلة في هذه المباريات هي أنها ليست سهلة، لدينا موسم منتظم كثيف للغاية، وليس من السهل تحديد الفرق التي تسافر إلى أوروبا في منتصف الموسم، لكننا سنواصل البحث عن المزيد من الفرص".