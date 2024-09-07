أول مباراة بعد اليورو..

يحل منتخب إنجلترا ضيفًا على نظيره الأيرلندي مساء اليوم السبت على إستاد أفيفا، في الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية، وذلك ضمن المجموعة الثانية بالدوري (B)، والتي تضم أيضًا اليونان وفنلندا.

وتأتي المباراة بعد مشاركة الأسود الثلاثة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث احتل الفريق وصافة البطولة بعد الخسارة أمام إسبانيا (2-1) في المباراة النهائية.

وأعلن لي كارسلي المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا التشكيلة الرسمية، والتي شهدت عودة هاري ماجواير وجاك جريليش بعد غيابهما عن اليورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وضمت تشكيلة الأسود الثلاثة كلًا من "جوردان بيكفورد وأليكسندر أرنولد وماجواير وجويهي وكولويل وماينو ورايس وجريليش وساكا وجوردون وهاري كين".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن منتخب إنجلترا تعرض لصيحات الاستهجان عند دخوله لإجراء عمليات الإحماء على أرض ملعب أفيفا، علمًا بأن نسبة الجماهير الحاضرة لا تتجاوز 20%.

وأوضحت أن سبب صافرات الاستهجان هو تواجد الثنائي جاك جريليش وديكلان رايس في قائمة المنتخب الإنجليزي علمًا بأن الأول لعب لمنخب أيرلندا في صفوف الشباب، بينما شارك رايس في 3 مباريات مع المنتخب الأول قبل أن يتحول إلى إنجلترا.