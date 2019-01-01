مدرب نهضة بركان: ستتغير أمورًا كثيرة في العودة أمام الصفاقسي

هل يحقق نهضة بركان الفوز بفارق 3 أهداف ويصعد للنهائي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان المغربي، على أنه متفائل من الصعود إلى نهائي الكونفدرالية، على حساب الصفاقسي التونسي، خلال المباراة التي ستجمع بينهما.

نهضة بركان سيستضيف الصفاقسي مساء يوم الأحد المقب، على الملعب البلدي ببركان، بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الجعواني قال خلال تصريحات إذاعية: "لعبنا في تونس الشوط الأول، وأمامنا شوط ثاني في بركان، والكثير من الأمور ستتغير"

مدرب بركان تابع: "فريقي يمتلك كل الإمكانيات للتأهل إلى النهائي، وستكون هناك أجواء مغايرة".

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وواصل: "على الرغم من الخسارة، ولكن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا، وكنا نبحث عن تسجيل هدف ولم ننجح في ذلك".

واختتم الجعواني تصريحاته قائلًا: "سنخوض مباراة الإياب بكل قوة وبدون أي تهاون في الإياب، وأطلب من الجماهير دعمنا خاصة وأن الأمور لم تحسم بعد".

الصفاقسي التونسي حقق الفوز على نهضة بركان في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد في تونس.