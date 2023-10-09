مدرب منتخب مصر: صلاح لنا مثل رونالدو وميسي!

المدير الفني للفراعنة يتحدث عن نجم ليفربول.

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على أهمية النجم محمد صلاح بالنسبة للفراعنة، في ظل قرب مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال فيتوريا في مؤتمر: "صلاح هام للغاية بالنسبة للمنتخب وللجميع، كما هو الحال بالنسبة لكريستيانو رونالدو في البرتغال وميسي في الأرجنتين ومبابي، كل الفرق الكبيرة لديها لاعب مثل هذا".

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وأضاف: "صلاح يمنح الفريق الكثير من الإيجابية، الجميع هنا يشعر بتلك الطاقة التي ينقلها، الجميع يفخر بوجوده معنا في منتخب مصر، وتأثيره اليوم مذهل".

وأكمل: "وجود مثل هؤلاء اللاعبين يرفع مستوى المنافسة والتطلعات، حتى بالنسبة لمنتخب مصر، فوجودهم يكون حاسمًا في الكثير من الأوقات".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يلعب في التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر أمام منتخبات زامبيا والجزائر في الـ 12 والـ 16 من الشهر.