مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة للزمالك قبل السوبر الإفريقي

الزمالك يواجه الترجي التونسي في السوبر الإفريقي

تحدث محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، عن لقاء الزمالك والترجي التونسي، في السوبر الإفريقي غدًا الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

العاصمة القطرية الدوحة تستضيف لقاء الزمالك والترجي على كأس السوبر الإفريقي في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

تأهل الزمالك إلى السوبر الإفريقي بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي النسخة الماضية.

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بينما يأتي الترجي التونسي في المشاركة كونه بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي في لقاء شهد أحداث مثيرة للجدل.

وقال فايز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اعتقد دوافع الزمالك بكرة أكتر وأكبر من الترجي ،‫٩٠ دقيقة ممكن تغيرلك موسم كامل".

أضاف المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر: "‫جمهور غفير متحمس مستنيك في الاستاد، ‫تمنياتي من كل قلبي بفوز الزمالك المصري ورفع علم بلدنا في الاستاد".

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ويسعى الزمالك لتحقيق البطولة الرابعة في تاريخه بالسوبر الإفريقي، حيث حققها من قبل في 3 مناسبات.