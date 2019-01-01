مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف مساهمته في تطوير رونالدو

المدرب الهولندي يتحدث عن بداية مسيرة النجم البرتغالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف ريني مولينشتين المدرب السابق في مانشستر يونايتد عن مساهمته في تطوير أداء كريستيانو رونالدو خاصة من حيث زيادة عدد الأهداف التي يُسجلها.

وانضم رونالدو لليونايتد عام 2003 وكان في عامه الـ18، وقد احتاج لعدة سنوات ليتحول إلى هداف ممتاز، إذ لم يحرز عددًا زوجيًا من الأهداف سوى خلال موسم 2006-2007.

المدرب الهولندي بدأ عمله مع رونالدو عام 2007 حين اختاره السير أليكس فيرجسون ليعمل ضمن طاقمه الفني، وقد أوضح أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في بداية موسم 2007-2008 سمحت له بالعمل مع نجم يوفنتوس الحالي عن قُرب.

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مضيفًا "كريستيانو رونالدو هو شخص قضيت معه الكثير من الوقت في بداية موسم 2007-2008، البطاقة الحمراء التي حصل عليها في المباراة الثانية من الموسم أدت لإيقافه 3 مباريات، وهو ما منحني فرصة ممتازة للعمل على بعض الأشياء معه".

"كانت لدي قناعة بأنه أحد أفضل المهاجمين في عُمر صغيرة جدًا، لكن إنتاجه لم يكن كافيًا. كنا بحاجة لأن يُسجل المزيد من الأهداف، وكنت أعلم أنه يُريد هذا أيضًا".

"هدفي كان أنقله من مرحلة الوعي إلى الفهم، أن يعرف أنه قادر على الانتقال مما كان عليه إلى مما يُريد أن يكون. كان هذا يخص القليل من الأشياء خارج الملعب، لكن الكثير داخله".

"الأمر يتعلق أيضًا بقيمة وضع الأهداف، والتوضيح له بأن الناس الذين يُحددوه هدفًا واضحًا واستراتيجية حاسمة للوصول هنا سينجحون بصورة أكبر من أولئك الذين يقولون "أنا أريد هذا"، ومن ثم ينتظرون ويأملون في الأفضل".

أتم قائلًا "لقد أصبح متقبلًا جدًا لأي شيء يُدرك أنه سيجعله أقرب إلى ما يريده".

يُذكر أن رونالدو أحرز 31 هدفًا خلال موسم 2007-2008 من البريميرليج، ومن ثم انتقل إلى ريال مدريد عام 2009.