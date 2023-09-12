مدرب مانشستر السابق: "معايير" رونالدو تسببت في انهيار مسيرته بالنادي

كواليس من داخل غرفة ملابس الفريق

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كشف مايك فيلان المدرب السابق بالجهاز الفني لمانشستر يونايتد، عن السبب الحقيقي الذي جعل شعبيته تنهار في غرفة ملابس الفريق.

رونالدو قضى فرتين في ملعب أولد ترافورد، الأولى كانت مزدهرة تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، والثانية انتهت بكارثة في عام 2022 بعد خلافه الحاد مع المدرب إريك تين هاج وانتقاده للهولندي بشكل علني.

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مايك فيلان الذي يعتبر من أهم الشخصيات البارزة في مانشستر، تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" عن السبب وراء رحيل نجم النصر الحالي عن الشياطين الحمر.

وقال خلال تصريحاته عن صاحب الـ38 سنة:"في الفترة الثانية له أصبح رونالدو أكثر سنًا وأقوى رأيًا ولديه إرادة هائلة، وكان لا يزال يتمتع بمعاييره العالية من ناحية كرة القدم".

وأضاف:"من المحتمل أن عقليته كانت أكثر صرامة بعد مسيرته الطويلة في مانشستر والبرتغال وريال مدريد ويوفنتوس، أعجبني هذا الأمر لكنه لم يرغب في أن تنخفض معاييره بل أراد أن ترتفع معايير من حوله مثله، وهذا ما يتسبب أحيانًا في عدم وقوف بعض الأشخاص بجانبك عندما تحاول فعل ذلك".

وأوضح:"أتذكر أوقاتًا معينة عندما ضغط بقوة على اللاعبين ولم يحصل على الكثير من رد الفعل والاستجابة مما نتج عنه حالة من الإحباط، وهذا عكس ما يريده فهو يسعى لانتهاء كل مهمة له بنجاح ولم يعثر على ذلك في مانشستر يوونايتد".

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يذكر أن رونالدو رغم عدم خروجه بطريقة جيدة من يونايتد في الفترة الثانية، إلا أنه نجح في تسجيل 27 هدفًا في 54 مباراة مع الفريق.

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