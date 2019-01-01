مدرب ليون يكشف لماذا فشلت خططه أمام برشلونة
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
تحدث المدير الفني الفرنسي، برونو جينيسو، عن التعادل السلبي لفريق أولمبيك ليون أمام برشلونة في إطار مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال الفرنسي عن أسباب التعادل: "لقد افتقدنا الدقة خاصة في الشوط الثاني، حيث دافعنا فقط، وكان لدينا دعم مشجع لنا، جعلنا ننافس حتى الدقيقة الأخيرة".
وأردف: "بين الشوطين أردنا أن نضغط بشكل عالي، لكن للأسف الخصم لم يسمح لنا القيام بهذا، لقد صنعنا فرصتين في الشوط الأول للتسجيل، ثم تراجعنا وبدأنا نفقد الكرات سريعًا".
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وأتم:"الفكرة أننا أردنا وضع كثافة في متوسط الميدان، لكننا افتقدنا القوة، ثم استغل ميسي ما بين الخطوط، وشكّل الصعوبات".
👀🐐👀— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019
(📸: @ChampionsLeague)#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/yRSmLVz3m3
وسيستعد ليون من أجل خوض لقاء الإياب بعد 3 أسابيع في ملعب كامب نو، معقل برشلونة.