مدرب ليفربول الأسبق: أعرف السبب الحقيقي لرحيل كلوب!

أهل مكّة أدرى بشعابها!

فجر رافا بينيتيز مفاجأة قوية، حين قال مدرب ليفربول الأسبق إنه يعلم "السبب الحقيقي" وراء إعلان يورجن كلوب رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال بينيتيز الذي حصل مع ليفربول على دوري أبطال أوروبا في 2005، إن "العامّة لا يعرفون كل شيء" ذاكرًا أن لديه تفاصيل بعينها عن سبب رحيل المدرب الألماني.

وقال بينيتيز في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الخاص بمباراة فريقه سيلتا فيجو ضد جيرونا في الدوري الإسباني: "أملك ميزة إضافية لأعرف بعض المعلومات، فلدي أشخاص في ليفربول، لذا بشكل أو بآخر، أنا أعرف كيف حدث ذلك".

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وأردف: "لا أستطيع الحديث سوى بشكل إيجابي عن كلوب، هو صديقي وعلاقتي به جيدة، لقد قام بعمل هائل ولا يزال، كل ما يمكنني قوله عن ليفربول وكلوب إيجابي".

وأردف: "لكنني أعرف أشياء من الداخل، صحيح أن حديثه ومبرراته أعطت النادي بعض الوقت لتنظيم الأوراق، وهذا شيء (ألماني للغاية)".

واستطرد: "الآن لا يمثل الأمر أي صدمة، دعونا نأمل أن يقدم ليفربول أداءً جيدًا في الوقت الحالي، وحينما يأتي مدرب آخر، نتمنى جميعًا الأفضل له".