مدرب لايبزيج ينتقد حكم مباراة باريس: كان يريد توقيع نيمار!

وجه الأمريكي جيسي مارش المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني انتقادات حادة إلى السويدي أندرياس إيكبرج حكم مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مارش انتقد أداء إيكبرج في المباراة، متهمًا الحكم السويدي بأنه كان يريد الحصول على توقيع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

ورغم حصول لايبزيج على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء منحت الفريق الألماني التعادل بنتيجة 2-2، إلا أن جيسي مارش كان غاضبًا من الحكم.

مارش انتقد أداء إيكبرج خلال المباراة وثار في وجهه أكثر من مرة، وتلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول بسبب احتجاجه بشدة على العديد من القرارات التي اتخذها الحكم السويدي.

المدرب الأمريكي أعرب عن غضبه بعد المباراة، مدعيًا أن الحكام يميلون إلى تفضيل الأندية الأكبر في قراراتهم.

وقال جيسي مارش في تصريحاته: "لدي انطباع بأن الحكام يقررون محاباة الأندية الكبرى على حساب الأندية الأصغر".

وأضاف: "من الصعب الحصول على الاحترام من الحكام، بدا الأمر كما لو أن الحكم أراد الحصول على توقيع من نيمار".

وبعيدًا عن مارش وانتقاده للحكم، كشف المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب لايبزيج أن نيمار حاول التأثير عليه عندما تقدم لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

سوبوسلاي كشف أن نيمار اقترب منه قبل تسديد ركلة الجزاء، وقال له: "هل ستسجل؟"، في محاولة لزعزعة ثقته في نفسه، خاصة بعد أن تصدى جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء نفذها البرتغالي أندريا سيلفا في الشوط الأول.

ورد سوبوسلاي: "قلت نعم، قال لي: هل أنت متأكد؟ فقلت له: أنا لا أضيع أبدًا".

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