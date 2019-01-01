مدرب لايبزيج يستبعد تحرك بايرن ميونيخ لضم فيرنر

المهاجم ارتبط كثيرًا بالفريق البافاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد رالف رانجنيك المدير الفني للايبزيج تحرك بايرن ميونيخ لضم مهاجم فريقه "تيمو فيرنر".

وينتهي عقد فيرنر مع لايبزيج صيف 2020 وقد أكد المدرب في تصريحات سابقة أن النادي لن يتركه يدخل العام الأخير من عقده دون تجديده، ومازالت مفاوضات التجديد متعثرة وقد أبدى المدير التنفيذي أمله في حسمها بنجاح بعد نهائي كأس ألمانيا أمام بايرن ميونيخ السبت المقبل.

رسميًا | براندت يُنهي مسيرته مع ليفركوزن وينضم لدورتموند

رانجنيك أكد على موقف ناديه، مضيفًا "أنا لست واثقًا من انتقال فيرنر للبايرن. بايرن كان سيتقدم بعرض رسمي لنا لضم فيرنر لو توصل معه لاتفاق بالفعل، أي شيء غير هذا سيكون غير معتادًا من جانبهم، خاصة أن علاقتنا معهم جيدة".

"موقفنا ثابت ولم يتغير، وهو أننا لن ندخل العام الأخير من عقده دون تجديده. يستطيع الرحيل هذا الصيف حين يتقدم نادٍ بعرض يحمل القيمة المالية المناسبة".

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا والذي انضم للايبزيج قادمًا من شتوتجارت لعب مع الفريق 93 مباراة سجل خلالهم 50 هدفًا.