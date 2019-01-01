مدرب لايبزج يدخل ترشيحات تدريب تشيلسي

تشيلسي يبحث عن مدير فني جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير ألمانية أن رالف رانجنيك، مدرب لايبزج، هو آخر المرشحين لمنصب المدير الفني لتشيلسي خلفاً لماوريتسيو ساري الموسم المقبل.

التقارير تتحدث عن اقتراب ساري من الرحيل والعودة لإيطاليا لتدريب يوفنتوس، ولكن تشيلسي لا يريد التخلي عنه مجاناً ودون إيجاد بديل مناسب.

وذكرت "بيلد" أن مدرب لايبزج الموسم الماضي رانجنيك دخل دائرة المرشحين من قبل إدارة تشيلسي بقيادة مارينا جرانوفتسكايا.

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ساري ورجاله لديهم مهمة جديدة الموسم القادم .. لقب الدوري 🏆



مباريات الدور الأول لـ تشيلسي 🔵👇 pic.twitter.com/2lCYAB8iKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

رانجنيك في الأساس هو المدير الرياضي للايبزج، ولكن عمل مدرباً الموسم الماضي لحين تولي يوليان نانجلسمان المهمة رسمياً مع الموسم الجديد.

راجنيك عاد لمنصبه في الأيام الماضية كمسؤول عن القطاع الرياضي في لايبزج، وإن كان سبق له العمل كمدرب في شالكه وهوفنهايم.

وقاد رانجنيك لايبزج الموسم الماضي الفريق للمرتبة الثالثة في البوندسليجا والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما وصل لنهائي كأس ألمانيا ولكن خسر من بايرن ميونخ.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي الموسم المقبل فرانك لامبارد، نجم الفريق السابق ومدرب ديربي كاونتي، ورافا بينيتز، المدير الفني في نيوكاسل.