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مدرب لايبزج يدخل ترشيحات تدريب تشيلسي

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Getty Images
تشيلسي يبحث عن مدير فني جديد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير ألمانية أن رالف رانجنيك، مدرب لايبزج، هو آخر المرشحين لمنصب المدير الفني لتشيلسي خلفاً لماوريتسيو ساري الموسم المقبل.

التقارير تتحدث عن اقتراب ساري من الرحيل والعودة لإيطاليا لتدريب يوفنتوس، ولكن تشيلسي لا يريد التخلي عنه مجاناً ودون إيجاد بديل مناسب.

وذكرت "بيلد" أن مدرب لايبزج الموسم الماضي رانجنيك دخل دائرة المرشحين من قبل إدارة تشيلسي بقيادة مارينا جرانوفتسكايا.

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رانجنيك في الأساس هو المدير الرياضي للايبزج، ولكن عمل مدرباً الموسم الماضي لحين تولي يوليان نانجلسمان المهمة رسمياً مع الموسم الجديد.

راجنيك عاد لمنصبه في الأيام الماضية كمسؤول عن القطاع الرياضي في لايبزج، وإن كان سبق له العمل كمدرب في شالكه وهوفنهايم.

وقاد رانجنيك لايبزج الموسم الماضي الفريق للمرتبة الثالثة في البوندسليجا والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما وصل لنهائي كأس ألمانيا ولكن خسر من بايرن ميونخ.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي الموسم المقبل فرانك لامبارد، نجم الفريق السابق ومدرب ديربي كاونتي، ورافا بينيتز، المدير الفني في نيوكاسل.

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