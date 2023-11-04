"تحسننا بعد رحيله ولكن!" .. مدرب لاتسيو يتحدث عن تأثير انتقال سافيتش إلى الهلال

كيف تأثر لاتسيو برحيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى الهلال؟

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بينما يتغنى جمهور الهلال السعودي بصفقة لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، هناك من يتحسر على رحيله وإن كان بشكل جزئي كماوريتسيو ساري؛ المدير الفني للاتسيو الإيطالي.

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الصربي كان قد رحل عن النادي الإيطالي في الصيف الماضي منضمًا للزعيم السعودي مقابل 40 مليون يورو تقريبًا وبعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

وبالأمس، تلقت كتيبة ساري الهزيمة الخامسة لها في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي أمام بولونيا بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الـ11، ليتجه الصحفيون بالسؤال للمدرب حول معاناة فريقه عقب رحيل سافيتش.

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وبشأن هذا قال ساري، خلال تصريحاته لـ"سكاي سبورت إيطاليا": "من الواضح أن حضوره كان مهمًا في بعض الجوانب، لكن فيما يتعلق بالتمريرات، فإننا نؤدي أفضل من الموسم الماضي، لكن بالتأكيد في بعض المواقف نفتقد له".

وأضاف: "نحن نؤدي بمستوى يشبه ما كنا نقدمه الموسم الماضي، لذلك من الصعب فهم حالة التراجع التهديفي التي نعاني منها، نحن نقاتل لتحويل كرة القدم الجيدة والاستحواذ لأهداف في مرمى الخصوم".

يشار إلى أن لاتسيو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، حصدها من 11 مباراة.

أما سافيتش فيتصدر مع الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من 32 مباراة.

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