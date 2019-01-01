مدرب كينيا: بغداد بونجاح أحد أفضل المهاجمين في العالم

المدرب يتحدث قبل مواجهة الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد سيباستيان مينيي المدير الفني لكينيا بمهاجم الجزائر بغداد بونجاح، واصفًا إياه بأحد الأفضل في العالم.

ويستعد المنتخب الكيني لمواجهة الجزائر في افتتاح مشوار الفريقين في كأس أمم أفريقيا التي انطلقت أمس بفوز مصر على زيمبابوي 1-0.

وأوضح مينيي أن فريقه مر بالعديد من الأزمات قبل انطلاق البطولة أبرزها الإصابات التي لاحقت لاعبيه، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن الجميع حاليًا في جاهزية تامة لمواجهة الجزائر.

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مضيفًا "المنتخب الجزائري قوي، سنحاول إظهار قدراتنا أمامه والاستمتاع بالمباراة قدر الإمكان. نحن سعداء بالعودة للمشاركة في الكان بعد غياب طويل".

وحول مهاجم السد القطري، قال مينيي "أنا مندهش جدًا من عدم الحديث عن هذا المهاجم الخطير، بغداد بونجاح من الأفضل على مستوى العالم حاليًا".

واصل حسب صحيفة النهار الجزائرية "صحيح أنه ليس اسمًا مشهورًا مقارنة ببقية لاعبي المنتخب الجزائري، لكن الأكيد أنه لاعب موهوب وخطير جدًا".

أخيرًا أبدى المدرب دهشته من إشادة جمال بلماضي المدير الفني للخُضر بدفاع فريقه فقط دون هجومه، مؤكدًا أنه سيُري منافسه قوة الهجوم الكيني خلال المباراة التي ستُلعب غدًا على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.