مدرب كاسيرينيو يهاجم أنشيلوتي: أنت رجل عجوز ولعبت على ملاعب أسوأ

مدرب كاسيرينيو يشن هجومًا عنيفًا على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعدما انتقد الإيطالي أرضية الملعب خلال مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا.

شن خوليو كوبوس المدير الفني لنادي كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، هجومًا عنيفًا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعدما انتقد الأخير أرضية ملعب مباراة الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد واجه معاناة شديدة في مواجهة كاسيرينيو على ملعب الأمير فيليب في مدينة كاسيريس، بسبب سوء أرضية الملعب في المقام الأول، لكن النادي الملكي تمكن من العبور إلى ثمن النهائي بفضل هدف سجله البرازيلي رودريجو في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

أنشيلوتي أكد أنه لا يمكن لعب كرة القدم على مثل تلك الأرضية، وأن ما تم تقديمه في تلك المباراة لا يمت لكرة القدم بصلة، وأن الجماهير كانت تريد مشاهدة مباراة جميلة لكن ذلك لم يحدث بسبب الأرضية في المقام الأول.

كوبوس، وفي تصريحات مع شبكة "كادينا سير" الإسبانية، رد على المدرب الإيطالي المخضرم، حيث قال: "لقد فوجئت أنه قال هذا، تلك الأعذار غير صحيحة".

وأضاف: "أعتقد أنها كرة قدم، إلى جانب ذلك، أنشيلوتي أكبر سنًا، ولعب في ملاعب أسوأ بكثير من ملعبنا".

وتابع: "سأخبرك بشيء واحد، في الدور الماضي من البطولة، ريال سوسييداد لعب ضد فريق ديبورتيفو كوريا، وتمكن من تسجيل خمسة أهداف، وكان الملعب مثل ملعبنا، عرف لاعبو ريال سوسييداد كيف يتعاملون مع أرضية الملعب، أريد أن أقول إن الملعب يكون جيدًا أو سيئًا للجميع".

واختتم: "أعتقد أنه عندما يكون الملعب سيئًا، فإن الفريق التي لديها المزيد من اللاعبين المهاريين تحتاج إلى ثلاث لمسات من أجل السيطرة على الكرة، لذلك ما قاله أنشيلوتي مجرد أعذار".