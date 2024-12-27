رينارد ليس وحده .. "سقطة" مدرب قطر تضعه في مرمى الانتقادات بعد وداع خليجي 26

ماذا قال مدرب قطر بعد وداع كأس الخليج؟

قدم الإسباني لويس جارسيا، مدرب منتخب قطر، لقطة غريبة، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الكويت، والتي انتهت بتعادل المنتخبين (1-1)، ووداع العنابي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وتأهل منتخب الكويت، إلى نصف نهائي كأس الخليج، ليضرب موعدًا مع البحرين، مكتفيًا بتعادله مع قطر، بهدف لمثله، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، ليتأهل الأزرق وصيفًا للمجموعة، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي تأهل في الصدارة.

وقال جارسيا، خلال المؤتمر الصحفي، إن المعز علي، مهاجم قطر، لعب وهو مصاب، وهذه الروح التي يحتاج إليها اللاعب الذي يريد اللعب في منتخب قطر، مضيفًا أن رؤيته هي المستقبل، وبناء جيل جديد وفريق رائع يكمل مسيرة الكرة القطرية، فيما أعرب عن فخره بلاعبي العنابي، وأشاد بروح لاعبي المنتخب الكويتي، وخاصة الشباب، والتي وصفها بـ(الرائعة).

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وفي هذا السياق، انتقد المحلل الرياضي أحمد خليل، تصريحات لويس جارسيا، متسائلًا "إذا كان المعز مصابًا، فلماذا وضعته في التشكيل؟ هناك مونتاري ولاعبون آخرون"، فيما قال المحلل حسين بابا، إن حديث مدرب قطر، يحمل تناقضًا، حيث قال إنه يسعى لبناء منتخب جديد، وفي نفس الوقت، يرهق أكرم عفيف بكثرة الترحال مع المنتخب.

وسار مدرب قطر، على درب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي أثارت تصريحاته في المؤتمرات الصحفية ببطولة كأس الخليج، الكثير من الجدل، مثل قوله إن الحارس محمد العويس شارك في البطولة، وهو عائد للتدريبات فقط منذ 10 أيام، وأيضًا حديثه بشأن التبديل الغريب لعبد الإله هوساوي بعد مشاركته بديلًا في مباراة البحرين، بأنه لم يقتنع بما قدمه هوساوي، رغم مشاركته 24 دقيقة فقط.