مدرب فرنسي: هناك عقوبة واحدة للصيام في رمضان، والأطباء يدعمون موقفي!

لديه واقعة شهيرة مع لاعب جزائري

كشف أنطوان كومبواري مدرب فريق نانت الفرنسي، عن اللائحة الخاصة به بخصوص صيام اللاعبين المسلمين في شهر رمضان.

كومبواري أثار حالة شديدة من الجدل في فرنسا الموسم الماضي، بعدما استبعد اللاعب الجزائي جاوين هاجام ووضعه خارج تشكيل فريق أمام ريمس، وذلك بسبب حرصه على الصيام ورفضه لفكرة الإفطار.

مدرب نانت الذي يلعب له حاليًا نجم عربي آخر وهو المصري مصطفى محمد، قال في مقابلة مع برنامج " Les Grandes Gueules du Sport" عبر شبكة "RMC" الفرنسية:"الخيار الذي اتخذه وقتها أنا أحترمه كثيرًا، قيامي باستبعاده لم يكن عقوبة ولكني أمتلك القواعد الخاصة بي".

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وأضاف:"خلال أيام الأسبوع لا توجد مشاكل مع اللاعبين الصائمين، وأنا على استعداد لدعمهم إذا لزم الأمر، نحن نعلم أن هذه الفترة ليست سهلة، ولكن في يوم المباراة لا ينبغي عليك الصيام، لذلك أستبعدهم حتى لا يتعرض أحد للإصابة".

وفي سياق متصل اعترف كومبواري بقيام بعض اللاعبين بالفريق بالإفطار للمشاركة في المباريات، حيث أضاف:"لدي صراحتي وطريقتي في فعل الأشياء، لدينا لاعبون مسؤولون يتحملون نتيجة اختياراتهم، عندما نضاعف الدورات التدريبية يقوم الصائمون بحضور الجلسة الصباحية فقط، وبعد الظهر يمكنهم فعل أي شيء".

وواصل حديثه:"عندما نستعد للمباراة يجب أن نكون معًا في كل شيء، وهذا يعني أن نكون مع بعضنا البعض عندما نتناول الطعام في الصباح أو وجبة الغداء، وبالنسبة لأولئك الذين لا يريدون اتباع هذه القاعدة لا توجد عقوبة سوى البقاء في المنزل، وهذا الموقف حدث مرة واحدة فقط واجتمعنا مع والدة اللاعب ووكيله لتوضيح الأمر".

واختتم مدرب نانت المقابلة بالإشارة إلى أن موقفه مدعوم من وجهة نظر طبية، والتي تنصح اللاعبين بالأكل والشرب جيدًا قبل ممارسة كرة القدم في المساء.