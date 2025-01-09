"نود أن يستمر معنا" ... مدرب فرانكفورت يوضح حقيقة اقتراب عمر مرموش من مانشستر سيتي!

هل ينضم عمر مرموش إلى الدوري الإنجليزي؟

أوضح دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، حقيقة انتقال عمر مرموش، لاعب الفريق الألماني، إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن جانبها أفادت شبكة "سكاي سبورتس" في تقرير لها صباح اليوم الخميس، أن إدارة مانشستر سيتي، توصلت إلى اتفاق شفهي مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، لإتمام الصفقة خلال الفترة القادمة.

وقال توبمولر في تصريحات في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه القادمة، بشأن مستقبل مرموش: "إنه لاعب ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية، نود أن يستمر معنا".

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مانشستر سيتي، مستعد لتقديم عرضًا تتراوح قيمته من 50 إلى 60 مليون يورو، لضم اللاعب المصري، إلا أن إدارة الفريق الألماني، لن تتخلى عن اللاعب بأقل من 80 مليون يورو.

ويستعد مرموش صاحب الـ 25 عامًا، مع فريقه لمواجهة سانت باولي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني.

جدير بالذكر أن مرموش، يأتي في المركز الثاني، ضمن هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن هاري كين، المتصدر.