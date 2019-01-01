مدرب غانا يضع شرطاً وحيدا لعودة بواتنج لمنتخب بلاده

مسيرة صاحب الـ31 عاماً تتخذ مساراً جديداً خلال شهر يناير الجاري

لازالت أصداء عودة لاعب الوسط الغاني كيفن برينس بواتنج للضوء مرة أخرى مستمرة، بعد انتقاله إلى برشلونة بالميركاتو الشتوي الحالي.

برشلونة ضم بواتنج على سبيل الإعارة الأسبوع الماضي، مع خيار الشراء من ساسولو مقابل 8 مليون يورو.

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موقع "غانا سوكر نت" أن تلك الخطوة لم تحيي مسيرة بواتنج على مستوى الأندية فقط، بل قد تتسبب في عودته لمنتخب بلاده.

بواتنج تعرض للإيقاف بعد كأس العالم 2014، بسبب سلوك اللاعب السيء داخل وخارج الملعب.

ومع ذلك الأمر تغير الآن، نظراً للعديد من الدعوات لحاجة النجوم السوداء للمهاجم المخضرم.

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إليكم حقيقة هذا الأمر. 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

ومن جانبه يرحب كواسي أبياه مدرب المنتخب الغاني بعودة بواتنج، ولكن بشرط الاعتذار بشكل علني عن ما بدر منه.

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وأشار الموقع لترحيب تام من جميع لاعبي غانا بانضمام صاحب الـ31 عاماً لهم مرة أخرى.

يذكر أن بواتنج لعب أولى مبارياته مع برشلونة الأسبوع الماضي، حيث ظهر في خسارة الفريق 2/0 من إشبيليه بكأس ملك إسبانيا.