الانتقالات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

مدرب سعودي يتبرع بكليته للاعبه السابق

التعليقات()
للاعب يوسف الأسلمي الذي كان مدرباً له في نادي الطائي لدرجة الشباب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قدم مدير فني سعودي أروع موقف في ملاعب كرة القدم، بعدما قرر فهد الغربي مدرب شباب نادي جبة بحائل التبرع بكليته لأحد اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم.

وبحسب التقارير فأن المدير الفني تبرع بكليته للاعب يوسف الأسلمي الذي كان مدرباً له في نادي الطائي لدرجة الشباب .

أحداث القصة وقعت عندما وقع نادي جبة مع المدرب فهد الغربي هذا الموسم لتدريب نادي جبة لدرجة الشباب.

اختيارات المحررين

 واراد المدير الفني ضم يوسف الأسلمي لصفوف النادي السماوي لما يمتلكه اللاعب من مهارات، حيث كان قد أشرف عليه أثناء تدريبه لنادي الطائي.

وعن الوصول للاعب، أكتشف المدير الفني أنه قد أصيب بالفشل الكلوي، ليُقرر المدرب التبرع له بكليته وينقذ حياته ضارباً اروع أمثلة التضحية والقدوة الحسنة .

يُذكر أن فهد الغربي سبق أن مثل نادي الرياض و الطائي كلاعب سابق و يعُتبر الغربي من الكفاءات المميزة و سبق أن أشرف على تدريب شباب نادي الطائي الموسم الماضي.

الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | اليابان تنهي الحلم الفيتنامي وتتأهل لنصف النهائي
الموضوع التالي:
أجاي في هجوم الأهلي وظهور فتحي وصالح بديلًا أمام المقاصة
الموضوع التالي:
أسطورة أرسنال ينصح إيمري بتجاهل رودريجيز وضم سواريز
الموضوع التالي:
إسقاط اتهام ميسي بالتهرب الضريبي
الموضوع التالي:
دي بور: ميسي سيحب اللعب بجوار دي يونج
إغلاق