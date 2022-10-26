مدرب سبورتنج لشبونة: نرغب في عودة رونالدو ولكن!

الأزمات بين كريستيانو رونالدو وتين هاج ترجح رحيله في يناير المقبل، لكن سبوتنج لشبونة لن يتمكن من استغلال هذه الفرصة!

استمرارًا مع مسلسل رفض الأندية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فإن ناديه الأسبق سبورتنج لشبونة البرتغالي أيضًا، يرفض الدخول في مفاوضات معه.

النجم البرتغالي كان يرغب في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الماضي، بحثًا عن فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتلق أي عرض مناسب، خاصةً مع رفض الكثير من الأندية التعاقد معه وقتها، في ظل تخبطه وتراجع مستواه.

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حاليًا رونالدو أيضًا يظل مرشحًا للرحيل عن النادي الإنجليزي في الشتاء المقبل، في ظل تفاقم الأزمة بينه وبين المدير الفني للفريق الهولندي إريك تين هاج، والذي يستبعده من غالبية المباريات.

روبن أموريم؛ المدير الفني للشبونة، سُئل عن إمكانية عودة الدون للفريق من جديد، لكن ناديه مضطرًا لن يدخل في مفاوضات مع اللاعب من الأساس، بسبب راتبه الكبير.

وقال المدير الفني للفريق البرتغالي، خلال مؤتمر صحفي له: "الجميع في النادي يحلم بعودة كريستيانو لسبورتنج، لكننا لا نملك المال لدفع راتبه الضخم".

وأضاف: "أظن أن رونالدو سعيد مع مانشستر يونايتد، لكن المشكلة أنه لا يلعب فقط، هذه هي المشكلة الأساسية".

يذكر أن رونالدو لم يشارك إلا في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع هدف وحيد.