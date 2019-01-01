مدرب سالزبورج ينصح هالاند بالانتقال إلى البوندسليجا

جيسي مارش يوصي هالاند بالذهاب إلى لايبزيج

نصح جيسي مارش المدير الفني لنادي ريد بول سالزبورج لاعبه إيرلينج هالاند بالانتقال إلى الدوري الألماني وتحديدًا نادي ريد بول لايبزيج.

وكان هالاند قد تحول إلى حديث الكثيرين وبدأت الأندية الأوروبية الكبرى تلاحقه بالعروض بعد المستوى المميز الذي قدمه في كأس العالم للناشئين ثم في دوري أبطال أوروبا العام الحالي.

حول ذلك، فضل جيسي مارش المدير الفني لنادي ريد بول سالزبورج أن يتأنى هالاند ولا يلهث سريعًا وراء العروض الكبرى في الوقت الحالي.

وأضاف: "هالاند قدم مستويات أعلى من المنتظرة وأصبح حديث العالم في وقت مبكر، وهو ما جعله ينتقل من مرحلة إلى أخرى متطورة في زمن قياسي"

وتابع: "بالنسبة لي أفضل أن ينتقل هالاند إلى ريد بول لايبزيج، في الدوري الألماني سيجد البيئة الأمثل وفي لايبزيج سيجد أخصب بيئة للتعلم والتطور"

وأردف: "أكثر شيء يميز هالاند عن بقية لاعبي جيله هي العقلية الناضجة التي ساعدته على الوصول إلى هذه المكانة في وقت قياسي، وفي لايبزيج سيجد السبيل الأمثل لتطويرها"

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يذكر أن إيرلينج هالاند قد قد سجل 8 أهداف خلال المباريات التي خاضها حتى الآن في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، كثاني هدافي البطولة خلف روبيرت ليفاندوفسكي.