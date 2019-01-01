مدرب زيمبابوي : مواجهة مصر صعبة ولكن المفاجآت واردة

لدينا ثلاثة حراس آخرين قادرين على حراسة مرمى زيمبابوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد صنداي تشيزامبو مدرب منتخب زيمبابوي على جاهزية فريقه لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق بعد غد الجمعة في مصر، بمواجهة منتخب بلاده أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري.

مدرب الفريق الذي سيخوض مباراة الافتتاح قال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي : جئنا إلى مصر منذ أسبوع ولعبنا أمام تنزانيا للتحضير لمواجهة مصر الافتتاحية، وبالتأكيد مواجهة مصر قوية للغاية بسبب ما يمتلكه من إمكانيات وتفوقه التاريخي علينا.

وبالحديث عن موقف غياب الحارس الأساسي وخاما بيليات نجم الفريق قال : "لدينا ثلاثة حراس آخرين قادرين على حراسة مرمى زيمبابوي، أما موقف خاما بيليات سيتم تحديده غدًا".

وردًا حول إمكانية صنع المفاجأة أمام مصر في مباراة الافتتاح قال : "تأهلنا إلى بطولة إفريقيا يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا فنحن فريق ضمن ٢٤ مشاركًا، ومن الممكن أن نفاجئ أي منافس.

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في ستاد القاهرة 🇪🇬🏟️🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Ef8PdSW8VG — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

بالتحول للحديث إلى لاعب الفريق ماسونا والذي قال في تصريحاته : "نحن متحمسين للغاية ولدينا رغبة كبيرة في تقديم شيء مميز في هذه البطولة".

وعن رأيه في الأجواء في مصر قال : "لست قلقًا من الجو الحار في مصر والقلق الوحيد هو خسارة مباراة من الثلاثة مباريات الاولى في المجموعات".

وأكمل حديثه عن مصر البلد المنظم قائلاً : " أشعر بأمان كبير هنا في مصر في جميع الأماكن وكل شيء على ما يرام وآمن للغاية ودائمًا يتوفر لنا الحماية في الملعب وفي الفندق وفي جميع الأماكن".

حكايات إفريقيا - عندما كتبت دموع حسام حسن فصل النهاية في حكايته مع القارة السمراء

وتعليقًا عن المنافس في أول مباراة المنتخب المصري قال : "المنتخب المصري قوي ولا يعتمد على لاعب واحد، بالفعل صلاح لاعب قوي ومميز ويعطي قوة كبير لمصر ولكنهم ١١ لاعبًا أمام ١١ لاعبًا سنقوم بالتركيز مع جميع اللاعبين.

يُذكر أن مصر تواجه زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 يوم الجمعة المُقبل، والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي.