مدرب ريال مدريد السابق: ويليامز ويامال ردوا على كل من يكره المهاجرين الإسبان!

رسالة قوية من المدرب المخضرم

خرج فيسنتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد وإسبانيا السابق، للرد على الاتهامات الخاصة بالاعتماد على نيكو ويليامز ولامين يامال في يورو 2024.

يامال وويليامز يعتبران كلمة السر في تأهل إسبانيا إلى نصف نهائي اليورو، وذلك بسبب المستويات المبهرة التي يقدمها كل منهما على مدار البطولة، ولكن ظهرت انتقادات بخصوص ظهورهما مع الفريق باعتبارهما من أصول ليست أوروبية.

وفي حوار مع برنامج "El Larguero" على قناة "كادينا سير"، قال دي بوسكي بعد تأهل بلاده إلى نصف نهائي المسابقة بعد الفوز على ألمانيا 2/1 بدور الثمانية:"يمكنك اتهامي بأنني ليس لدي فكرة عن كرة القدم، ولكن إسبانيا تلعب بشكل جيد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

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وأضاف:"نبدو متفوقين من الناحية الجسدية، ولدينا لاعبان يفتحان الملعب كثيرًا وهما ويليامز ويامال، لا يوجد سوى ثلاثة أماكن للهجوم، اليمين واليسار والوسط، وعندما يقوم كل لاعب بعمله نسجل الكثير من الأهداف".

وتابع:"عدد المهاجرين أكبر منا في إسبانيا، مهاجران جعلانا أفضل في البطولة وهما نيكو ولامين، الأشخاص الذين لا يحبون المهاجرين عليهم رؤية حماس وفخر هذا الثنائي باللعب لإسبانيا، علينا الاعتراف بأن حدود العالم تتقلص بشكل يومي".

جدير بالذكر أن يامال الذي يبلغ من العمر 16 سنة ويلعب لبرشلونة ينحدر من أصول مغربية، بينما ولد ويليامز في مدينة بامبلونا الإسبانية لوالدين من غانا.