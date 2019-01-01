مدرب روما: لا أحتاج لشرح قراراتي للاعبين!

تصريحات جريئة من فونسيكا..

أرسل باولو فونسيكا، المدير الفني لروما، رسالة لجميع لاعبيه مفادها أنه لا يحتاج إلى شرح قراراته الفنية لهم، وذلك ردًا على سؤال حول وضع نجم الجيالوروسي، أليساندرو فلوريزني.

روما كان قد انتصر على بريشيا بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة مستغلًا تعثر أتلانتا أمام يوفنتوس مساء السبت الماضي.

وحول أحداث المباراة، علّق المدرب البرتغالي وقال "لم نلعب بعدوانية في الشوط الأول، كُنّا في حالة بطء واضحة. كيف أخاطب الفريق؟ هذا يتوقف على الموقف نفسه.".

"في بعض الأحيان أشعر بالغضب، وفي أوقات أخرى اختار التحدث بأسلوب هادئ مع اللاعبين لكي يفهموا أن عليهم التحسن." بهذه العبارة وصف فونسيكا استراتيجيته في التعامل مع فريقه.

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كما أضاف "بيليجريني وزانيولو يستطيعان اللعب في مراكز مختلفة، كان بيليجريني جيدًا رغم أنها المباراة الأولى له منذ العودة من إصابته. الأمور تحسنت لدينا عند دخول مانشيني إلى العمق.".

وعند سؤاله عن فلورينزي، والذي غادر المباراة في الدقيقة 77 وحلّ سانتون بديلًا له، أجاب فونسيكا "لقد لعب مباراة جيدة، بمقدوره أن يلعب في أكثر من مركز سواء في منتصف الملعب أو كظهير، هذا يتوقف على الموقف.".

ثم أتم "بصراحة، أنا لا أحتاج أن أشرح أيًا من قراراتي لأي لاعب، معه، نحن نتحدث ولكن وفق شروط وضوابط.".

الجدير بالذكر أن فلورينزي، البالغ من العمر 28 عامًا، قد شارك هذا الموسم في 9 لقاءات فقط على صعيد السيري آ، مما أثار تساؤلات الصحافة وجعل الكثير من الأقاويل تنتشر حول إمكانية مغادرته للفريق العاصمي في الشتاء أو الصيف المقبلين.