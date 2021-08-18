مدرب دورتموند يفجر مفاجأة بشأن مستقبل هالاند

ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند يتحدث عن مستقبل هالاند.

فجر ماركو روزه المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ويعد هالاند هدفًا أساسيًا في خطط معظم الأندية الكبرى التي تسعى إلى تعزيز خط هجومها، بداية من ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا.

ويمتد عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى يونيو 2024، لكن عديد التقارير تؤكد وجود شرط جزائي يسمح برحيل المهاجم النرويجي في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو.

ماذا قال مدرب دورتموند عن مستقبل هالاند؟

وأدلى ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند بتصريحات أكد خلالها أنه لا يستبعد استمرار هالاند مع الفريق على المدى الطويل.

وقال روزه في حديثه لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا يزال لديه عقد طويل الأمد معنا، وليس بالضرورة لأن الجمهور يتحدث باستمرار عن مغادرته للدوري الألماني في الصيف المقبل أن يحدث ذلك".

وأضاف روزه: "الاهتمام بالحصول على خدمات هالاند طبيعي جدًا، وفي النهاية يجب ان يقرر بنفسه أين يرى مستقبله".

وقال مختتمًا حديثه: "نحن سعداء لأنه يلعب حاليًا معنا، ومن يدري ربما حتى أكثر من موسم واحد إذا كتبنا قصة غير عادية هنا".

وعلى صعيد متصل، استبعد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند بشكل قاطع رحيل هالاند خلال الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وقال زورك عن هالاند في تصريحات تلفزيونية على هامش مباراة السوبر الألماني التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونخ: "سيبقى بالتأكيد هذا الموسم، كلنا لا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".

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