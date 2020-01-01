مدرب خيتافي يرد على دي يونج وينتقد أسلوب برشلونة

خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي يبدي ملاحظاته على أسلوب لعب برشلونة ويرد على انتقادات دي يونج

رد خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي على انتقادات دي يونج لأسلوب لعب فريقه، حيث أكد أنه ليس مطالبًا بأن يلعب مثل برشلونة.

وكان خيتافي قد قدم موسمًا مميزًا على مستوى النتائج، حيث يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإسباني، ووصل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

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وانتقد دي يونج الأسلوب الدفاعي والقاتل لرتم المباريات الذي يلعب به خيتافي، حيث تحدث عن كون مباراة الفريق أمام فريقه السابق أياكس مؤلمة بالنسبة له.

وأضاف متوسط ميدان برشلونة أن خيتافي لا يلعبون كرة قدم من أجل الجماهير، ولا يقدم أي ترفيهًا بل إن مشاهدة مبارياتهم يعد مزعجًا.

وحول ذلك، رد بوردالاس وقال إنه لا يجد أي سبب يجعله مطالبًا بلعب نفس الكرة التي يلعبها برشلونة، حيث أنه يلعب من أجل الفوز.

وأضاف: "حين واجهنا برشلونة في آخر مواجهة جمعتنا مرر الحارس تير شتيجن 69 تمريرة، أنا لا أريد من حارس مرمى فريقي أن يقوم بـ 69 تمريرة"

وتابع: "هذه الأمور لن نفعلها بشكل جيد لذلك من المفضل ألا نقوم بها، أنا أريد صناعة الفرص من أجل تسجيل الأهداف وهذا هو مقصدي"

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يذكر أن خيتافي يستعد لاستكمال معاركه الأوروبية أمام إنتر في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، بعدما نجح في إقصاء أياكس أمستردام من دور الـ 32.