مدرب خيتافي يبرر ضم ميسون جرينوود رغم قضيته: فتى صغير!

بورداليس يرى أن خيتافي سيساعد جرينوود.

أكد مدرب خيتافي خوسيه بورداليس المدير الفني للفريق أن انتقال ميسون جرينوود لفريقه من صفوف مانشستر يونايتد يجب النظر له من جانب كروي فقط.

وقال بورداليس في مؤتمر صحفي: "الأمر حساس للغاية، لا يمكن التهوين بتلك القضية، فالكل يعلم ما الذي حدث، وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لكننا لا نتحدث إلا عن كرة القدم".

وأضاف: "فيما يتعلق بالقضايا الأخرى فالجميع بما فيهم السلطات المعنية قاموا بما يجب عليهم فعله، هو الآن شخص حر ولاعب كرة قدم من المستوى العالي ويصل لنا بحماس كبير، وسنساعده قدر ما نستطيع".

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وأردف: "جرينوود فتى صغير عمره 21 عامًا ويتمتع بإمكانيات كبيرة، لكن هذا دوري مختلف، لكنه لو وصل في حالة بدنية جيدة سيقدم أفضل ما لديه".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن قبل أيام عن وصوله لاتفاق مع جرينوود على عدم اللعب بقميص الشياطين الحمر من جديد.