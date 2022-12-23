مدرب حراس الأرجنتين يكشف كواليس تألق مارتينيز: محترم ويتعلم من الأخطاء!

كواليس تألق الأرجنتين في مونديال 2022.

كشف مارتن توكالي مدرب حراس مرمى منتخب الأرجنتين استراتجية أبطال العالم 2022 في ركلات الترجيح، والتي حسموا بها النجمة الثالثة في تاريخهم على حساب فرنسا، كما تحدث عن إيميليانو مارتينيز حراس مرمى راقصي التانجو.

وقال مارتن توكالي عبر آثير راديو "D Sports Radio" الأرجنتيني: "إيميليانو مارتينيز فتى مجتهد ومحترم، إنه يستمع ويفهم الخطأ وفي عملنا اليومي نجعله قويًا، تدرك أنه سيحقق إنجازات لأنه يقولها ويعبر عنها".

وأضاف: "في ركلات الترجيح القرار الأخير يعود إلى حارس المرمى نقدم له المعلومات، ولكن بعد ذلك يقدم بصمته".

وواصل: "كومان لم ينفذ ركلة جزاء في حياته المهنية من قبل، ومن هنا يبدأ تحليل وضع الجسم، فرجيل فان دايك لعب ركلة جزاء واحدة فقط في مسيرته وكانت بتسديدة قوية من أسفل الكرة، لذلك تدربنا على ذلك".

وأردف: "تم اختيار لاوتارو مارتينيز لتنفيذ ركلة الجزاء الخامسة".

وأتم: "الجميع أراد أن يسدد في ركلات الترجيح، ولكن الثابتين في التسديد هما ميسي وباريديس وثم اخترنا البقية، ديبالا مسدد جيد جدًا في ركلات الجزاء، لهذا السبب سدد في النهائي ضد فرنسا".