مدرب جيرونا يعترف: لسنا في مستوى ريال مدريد وهذا موقفي من تدريب برشلونة!

تحدث مدرب جيرونا ميتشل سانشيز، عن قرار تشافي هيرنانديز الرحيل عن برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وأعلن تشافي انتهاء مسيرته مع برشلونة في الصيف المقبل، وذلك بعد الخسارة أمام فياريال (3-5) ضمن الجولة 22 بالليجا، لتتعقد مهمة الفريق في المنافسة على اللقب، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد و11 خلف جيرونا (خاض مباراة أكثر).

وقال سانشيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "كادينا سير" حول إمكانية توليه قيادة البارسا: "تشافي أفضل من يعرف برشلونة، تشافي هو برشلونة، وأنا أفكر في جيرونا، ولدي عقد حتى 2026، لذلك لا شيء".

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وتطرق ميتشل إلى المنافسة على لقب الليجا: "يتعين علينا قول ذلك لاحقا. أعتقد أن النقاط الثلاث الأخيرة (أمام سيلتا فيجو) تقربنا من أوروبا، يمكننا أن نحلم بدوري أبطال أوروبا بعد 4 أو 5 جولات".

وختم: "الآن نفكر فقط في مواجهة ريال سوسيداد المقبلة، في الوقت الحالي يفوز الريال بسهولة لا تصدق، والانتصارات لا تأتي بسهولة بالنسبة لنا، اليوم لسنا في مستوى الميرنجي، ومن السابق لأوانه الحديث عن معركتنا من أجل اللقب".