مدرب جيرونا يعترف: إلغاء ركلة الجزاء لم يحزنني.. برشلونة أفضل بمراحل!

مدرب جيرونا يعترف بقوة برشلونة...

أكد ميجيل سانشيز، المدير الفني لنادي جيرونا، أنه لم يغضب بسبب الغاء ركلة جزاء لفريقه اليوم أمام برشلونة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وشدد على أن فريقه لازال عليه الكثير من العمل ليتحسن.

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وخسر جيرونا، بأربعة أهداف مقابل أمام الفريق الكتالوني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتليفي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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وقال ميجيل في تصريحات عقبت اللقاء: "خطتنا لم تنجح، ولم نتمكن من التغلب على ضغطهم، المباراة كانت تسير لصالحهم، ولا يمكننا الشكوى من الهزيمة، علينا فقط الاستمرار من أجل التحسن".

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وتطرق ميجيل للحديث عن الغاء ركلة جزاء فريقه، وقال: "الحقيقة أنني لم أشعر بأي أذى من قرار الحكم، خطتنا اليوم لم تكن صحيحة، ولا يجب أن ننظر إلى أي شيء آخر غير أننا نتحسن، برشلونة اليوم بين لنا أننا بعيدون جدًا".

ويستعد جيرونا، لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء القادم في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وتحدث ميجيل عن المواجهة المرتقبة وقال: "ملعب حديقة الأمراء هو حلم، سنعمل على إظهار كل الحوافز لدينا ونحاول أن نظهر شخصيتنا".