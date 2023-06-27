مدرب جديد يرفض النصر واتجاه مفاجئ لمدرب الأهلي والشباب سابقًا

النصر لم يستقر على مدربه الجديد بعد

"لماذا هذا التعثر في صفقات النصر؟" هذا هو السؤال الذي يُسيطر على عقول النصراويين تلك الأيام، حيث لا تسير مفاوضات النادي مع المدربين واللاعبين على النحو المطلوب.

بعيدًا عن المفاوضات الصعبة والمتعثرة مع مارسيلو بروزوفيتش، لم ينجح النادي السعودي بعد في التوصل لاتفاق مع أي من المدربين الذين استهدفهم، وقد كشف موقع توتوميركاتو ويب الإيطالي عن رفضه من مدرب جديد.

المدرب الجديد الذي رفض العمل مع النصر هو الإيطالي لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن نابولي هذا الصيف بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وقد أفاد توتوميركاتو ويب أن المدرب المخضرم تلقى عرضًا شفويًا رفضه على الفور لرغبته البعد عن العمل والحصول على قسط من الراحة لمدة عام.

الموقع الإيطالي أفاد إلى أن لويس كاسترو المدير الفني لبوتافوجو البرازيلي هو الخيار المرجح لتولي مهمة تدريب النصر في الموسم القادم، مشيرًا إلى حدوث تواصل مفاجئ في الأيام الأخيرة مع فيليب لويس سكولاري.

اتجاه مفاجئ تمامًا كون المدرب الذي سبق أن عمل في السعودية مع الشباب والأهلي في القرن الماضي استلم مهمة تدريب أتلتيكو مينيرو منذ أسبوع تقريبًا.