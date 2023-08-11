"مدرب جديد في السعودية" .. طلب غريب من مشجع لمبابي ورد فعل "ضاحك" من الفرنسي

رد فعل غريب من مبابي على الذهاب إلى السعودية

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على الرغم من رفض النجم الفرنسي كليان مبابي، العرض المقدم له من نادي الهلال، إلا أن لاعب باريس سان جيرمان خرج بتعليق غريب بشأن الذهاب إلى المملكة العربية السعودية!

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الهلال عرض على مبابي الحصول على خدماته لمدة موسم واحد فقط، ومن ثم انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني هدفه الرئيسي، ولكن اللاعب الفرنسي رفض العرض، رغم أنه كان ضخم ماليًا.

وأثناء خروج كليان من تدريبات باريس سان جيرمان في سيارته، نشر برنامج "الشيرنجيتو" عبر حسابه على "تويتر" فيديو يظهر فيه مبابي مع أحد معجبيه، أثناء التقاط بعض الصور التذكارية، وهو ينصحه بالذهاب إلى السعودية.

وقال المشجع لمبابي: "هل يمكنني تقديم نصيحة لك؟"، ليرد اللاعب الفرنسي: "نعم"، ليقود المشجع: "انتقل إلى السعودية لتحافظ على لياقتك البدنية، وتعامل مع مدرب آخر، وعد إلى هنا مرة أخرى".

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وجاء رد كليان مبابي على المشجع ليضحك وسط المعجبين، قبل أن يستقل سيارته ويرحل عن مقر التدريباته، حيث لم يتحدث إطلاقًا عن هذا الأمر.

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