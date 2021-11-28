مدافع مانشستر يونايتد يؤكد: أخبرونا بوصول المدرب الجديد!

أكد إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الفريق ينتظر بالفعل مدربًا جديدًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ رحيل النرويجي أولي جونار سولشاير عن تدريب مانشستر يونايتد في 21 نوفمبر تولى مايكل كاريك تدريب الفريق بصورة مؤقتة.

بايي تحدث في تصريحات لمحطة "rmc" الإذاعية الفرنسية بعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي مؤكدًا أن لاعبي "الشياطين الحمر" ينتظرون مدربًا جديدًا.

وقال مدافع منتخب ساحل العاج: "نعم، لقد أخبرونا في غرفة الملابس عن وصول مدرب جديد".

ويعمل مانشستر يونايتد حاليًا على إنهاء الأمور التعاقدية مع الألماني رالف رانجنيك، المتوقع أن يتولى تدريب "الشياطين الحمر" حتى نهاية الموسم الحالي.

ومع نهاية عمله كمدرب في مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم، سيصبح رانجنيك مستشارًا في "أولد ترافورد" لمدة موسمين قادمين.

يذكر أن مانشستر يونايتد تمكن من الخروج بتعادل ثمين من ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي بنتيجة 1-1، بعد لقاء مثير للغاية في أحداثه.

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