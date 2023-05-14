مدرب جديد أم ترحيب بعودة الأهلي؟ .. أكواد غامضة تثير الجدل في السعودية

ما هي قصة الأكواد المنتشرة عبر الحسابات الرياضية والجهات الحكومية في السعودية عبر "تويتر"؟

Shahid

وضعت بعض الحسابات الرياضية الجماهير السعودية في حيرة من أمرها بعد انتشار أكواد غامضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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البداية كانت من قبل حساب قناة "SSC"، الذي نشر كودًا : " RBTA3474"، فيما تبعه بعدها بدقائق معدودة حساب دوري روشن، الذي كتب هو الآخر كودًا مختلفًا: " RAFA2555".

الجماهير تفاعلت بشكل كبير مع الموضوع، فمنهم من أرجع الأمر لتمهيد الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب السعودي وأن هذه طريقة مبتكرة للإعلان، فيما فسره آخرون بحسب انتمائهم، إذ أرجعوه للترحيب بعودة الأهلي لدوري روشن، بعد موسم صعب في دوري يلو للدرجة الأولى من باب "المزاح"، ومؤكد توقعت فئة أنه تم اختراق الحسابات، وهو ما لم يكن منطقيًا إلى حد كبير في ظل انتشار أكواد مختلفة أيضًا عبر حسابات غير رياضية.

بالطبع كلٌ اجتهد ومنهم من كان "يطقطق" فقط، لكن بالبحث وراء الأكواد تبين أنها خاصة بالعنوان المختصر لكل جهة، إذ نشرت أيضًا جهات حكومية كوزارة النقل وغيرها كودها الخاص، لكن لم يتضح بعد الدافع من وراء هذه الخطوة وتفسير قيام الكثيرين بها في التوقيت ذاته.

Shahid