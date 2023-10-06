مدرب توتنهام يتحدث أخيرًا عن هدف ليفربول: لا منطق في حديث الحكام!

تصريح قوي للغاية!

أعرب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام عن استهجانه لطريقة تعامل الحكام مع هدف ليفربول الملغي في مباراته أمامهم بالجولة الماضية.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمر: "لقد استمعت للتسجيل، لقد قال أحدهم انتهى التدقيق، يبدو إنهم يروا أن تلك هي الطريقة الجيدة لإنهاء الأمور".

وأضاف معربًا عن تعجبه من عدم استخدام عبارات أكثر وضوحًا: "لقد فكرت أن الإجابة المنطقية يجب أن تكون هذا هدف لليفربول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت لجنة الحكام قد أكدت اليوم على مساعدي تقنية الفيديو ألا يعطوا إجابتهم النهائية لحكم الساحة قبل التأكد منها مع مساعديهم.

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جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر تلك المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما تلقى هدفًا عكسيًا في اللحظات الأخيرة، وتعرض لطردين.