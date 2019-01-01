مدرب بيرنلي يحذر مانشستر سيتي: نريد الفوز

شون دايش المدير الفني لفريق بيرنلي يؤكد أن فريقه سيدخل مواجهة مانشستر سيتي بهدف تحقيق الفوز على كتيبة بيب جوارديولا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد شون دايش المدير الفني لفريق بيرنلي أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر سيتي خلال مباراة الجولة الـ 36 من البريميرليج والتي تقام غدًا الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دايش خلال مؤتمر المباراة، وأكد خلالها أنه يدرك صعوبة المواجهة وأهداف مانشستر سيتي منها.

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وقال دايش: "أتمنى فقط أن نقدم الأداء الجيد المعتاد لنا وأن نستمر في تقديمه حتى نهاية الموسم، أعتقد أن الفارق بيننا وبين كل من مانشستر سيتي سيتي وليفربول كبيرًا للغاية".

وأضاف: "المباراة المقبلة صعبة للغاية، لكنها ستعني الكثير بالنسبة لمانشستر سيتي، فهم يتنافسون على لقب الدوري، بينما نحن نريد أن نقدم أداءًا طيبًا".

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وأكمل: "سندخل تلك المباراة ولدينا هدف وهو أن نحقق الفوز على مانشستر سيتي، نريد أن نثبت أننا نستطيع تحدي هؤلاء الذين في القمة، وأن ما نقوم به أمام الكبار ليس الاستثناء".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد اعتلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف نظيفة مساء الأمس، ولمانشستر سيتي مباراة أقل.