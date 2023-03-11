مدرب بورنموث: محبط لأننا لم نسجل أكثر في ليفربول، ولم نشعر بالخطورة!

أونيل كان يريد المزيد!

أعرب جاري أونيل المدير الفني لفريق بورنموث عن شعوره بالإحباط من تسجيل هدف واحد فقط في شباك ليفربول في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي.

وقال أونيل في تصريحات لـ "بي تي سبورت": "أنا محبط بعض الشيء لأننا لم نسجل أكثر من هدف واحد، وركلة الجزاء جاءت في صالحنا في النهاية بعدم تسجيلها".

واستطرد مؤكدًا سعادته بالنتيجة رغم ذلك: "هي نتيجة كبيرة أنا ابتسم، لم نبتسم بهذه الطريقة منذ فترة طويلة بعد المباريات الأخيرة".

وأضاف: "كلما حققت الفوز على فريق كبير لابد أن تسير الأمور في صالحك بعض الشيء، لكن في المباراة لم أشعر بخطر حقيقي منهم".

جدير بالذكر أن فوز بورنموث كان قد قفز بالفريق من المركز الأخيرة في جدول الترتيب إلى المركز الـ 17.