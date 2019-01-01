مدرب بنين: نحن أقل فريق حصل على راحة والمغرب المرشح الأقوى

المدير الفني لمنتخب بنين يشيد بقوة أسود الأطلس قبل مواجهتهما في دور الـ 16 من البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين أن المنتخب المغربي هو أكثر المرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب بنين لمواجهة نظيره المغربي، مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، على ملعب السلام.

وقال دوسييه في المؤتمر الصحفي للمباراة: "فريقنا ليس قوياً في الجانب الذهني، ولكن كلما زادت المباراة صعوبة زاد مستوى فريقي، نحن نمتلك الشجاعة لنظهر بشكل جيد أمامهم".

وواصل: "المنتخب المغربي به العديد من اللاعبين المميزين، في اعتقادي أنه أكثر الفرق المرشحة للبطولة".

وتابع: "نحن قادرون على اللعب امام الفرق الكبيرة، نحن نحلم وسنحقق حلمنا، نشعر بالفخر لأننا وصلنا إلى هذه المرحلة من البطولة".

" لا أحد يمكنه إبعاد صلاح عن الكرة الذهبية إذا فاز بأمم إفريقيا"🔝



أجيري 🗣️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/P3JfXeRCrM — جول مصر (@goaleg) July 4, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "فريقنا هو الأقل حصولاً على الراحة بعد دور المجموعات، ولكننا نحاول التأقلم على الوضع الحالي".

الجدير بالذكر أن الفائز من المغرب وبنين، سيواجه الفائز من السنغال وأوغندا في دور الثمانية من البطولة يوم 10 يوليو.